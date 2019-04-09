蔡正元：如果黨主席是朱 韓有機會選2020？ 15:592019/04/09 中時 王正寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義是否參選總統人備受外界質疑，甚至黨內朱系人馬也批評吳敦義「一桃殺三士」，讓黨互打檯面化。不過國民黨政策會前執行政長蔡正元今天在臉書反問，如果國民黨主席是馬英九，韓國瑜有機會去高雄選舉嗎？如果國民黨主席是朱立倫，韓國瑜有機會選2020嗎？ 蔡正元表示，如果國民黨主席不是吳敦義，誰會忍受「吳黑」攻擊，不斷替韓國瑜爭取(徵召)時間？他說，韓國瑜運氣實在好碰到黨主席是吳敦義，換上其他人當黨主席韓國瑜才幹再強，也只能喝西北風。 (中時 ) #蔡正元 #吳敦義 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 野生韓國瑜去年孤單吃麵照 網友心酸酸 19:162019/04/06 政治 新聞透視》太陽們有心結 國民黨初選陷僵局！展現態度 讓藍軍再跟禿子走 04:102019/04/07 政治 韓國瑜2020最大難關 龍介仙妙提解套法 09:162019/04/07 政治 超小英？網驚：韓這領域總統級！ 13:222019/04/07 政治 挺到底！藍營8黨部表態非韓不可 13:472019/04/07 政治 勸進「太陽」選總統？ 盧秀燕送韓國瑜太陽餅 13:592019/04/07 政治 是否參選2020？吳敦義不回答 15:402019/04/07 政治 韓國瑜和許淑華合體 廟宇秒成粉絲會 15:522019/04/07 政治 徵召韓國瑜 網路投票壓倒性喊：應該 20:112019/04/08 政治 對照韓國瑜去年跑行程影片 這些話讓人眼眶濕 05:292019/04/09 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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