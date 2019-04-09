國民黨主席吳敦義是否參選總統人備受外界質疑，甚至黨內朱系人馬也批評吳敦義「一桃殺三士」，讓黨互打檯面化。不過國民黨政策會前執行政長蔡正元今天在臉書反問，如果國民黨主席是馬英九，韓國瑜有機會去高雄選舉嗎？如果國民黨主席是朱立倫，韓國瑜有機會選2020嗎？

蔡正元表示，如果國民黨主席不是吳敦義，誰會忍受「吳黑」攻擊，不斷替韓國瑜爭取(徵召)時間？他說，韓國瑜運氣實在好碰到黨主席是吳敦義，換上其他人當黨主席韓國瑜才幹再強，也只能喝西北風。

(中時 )