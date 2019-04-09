內湖工業區鐵皮工廠火警 1人灼傷 15:562019/04/09 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市內湖新明路一間鐵皮工廠今早10點多發生火警，警消經過1個多小時灌救控制火勢。（李文正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖新明路上一間毛刷工廠發生火警，金上午10點左右，鐵皮屋內正在進行電焊工作，突然起火燃燒，並從窗戶冒出濃濃黑煙，一旁內湖警分局潭美派出所員警聞到味道，趕緊加入搶救行列，其中一名工作人員手臂遭燙傷，並無大礙，警消搶救後1個多小時將火勢控制。 警消表示，倉庫內擺放爸批木材、油漆等易燃物品，屋內2名工作人員迅速逃生，並沒有影響周邊鄰居，初估燃燒面積約200平方公尺，警消將後續調查起火原因。 (中時 ) #工作 #工作人員 #警消 #人員 #內湖 也許您會感興趣 推薦閱讀 美軍駐AIT 涉台專家嗆付代價 01:112019/04/05 刑案 傳陸起草規範網貸工作方案 22:132019/04/05 刑案 巨浪掀翻帆船及救生艇 5人落海驚險救回 12:202019/04/06 刑案 刁民不聽勸 海芋田還沒開園硬要闖 17:592019/04/06 刑案 阿茲海默藥遇挫敗 研究人員仍支持乙型澱粉樣蛋白療法 19:122019/04/06 刑案 等不及開園 民眾硬闖海芋園區 04:102019/04/07 刑案 美！碧湖公園飄起四月雪！湖畔架起巨型海盜船 04:142019/04/08 刑案 感謝消防人員救護 民眾寄5000元請吃消夜 17:002019/04/08 刑案 米格魯March 蓮華池巡山犬 07:212019/04/09 刑案 南瀛親子館開館1年 被破壞、A走玩具逾百件 13:122019/04/09 刑案 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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