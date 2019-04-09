北市內湖新明路上一間毛刷工廠發生火警，金上午10點左右，鐵皮屋內正在進行電焊工作，突然起火燃燒，並從窗戶冒出濃濃黑煙，一旁內湖警分局潭美派出所員警聞到味道，趕緊加入搶救行列，其中一名工作人員手臂遭燙傷，並無大礙，警消搶救後1個多小時將火勢控制。

警消表示，倉庫內擺放爸批木材、油漆等易燃物品，屋內2名工作人員迅速逃生，並沒有影響周邊鄰居，初估燃燒面積約200平方公尺，警消將後續調查起火原因。

(中時 )