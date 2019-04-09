擔任高雄觀光景點「崗山之眼」代言人，也是死忠「韓粉」的張琍敏，日前在臉書貼文「韓市長為什麼不選總統」？內文提到「高雄有3000億重大弊案」，還批「陳菊蛇鼠一窩」，暗指總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時有弊端，此舉讓陳菊辦公室不滿揚言提告，未料她稍早又再度PO文暗酸總統府秘書長陳菊。

資深藝人張琍敏日前臉書PO文，指出陳菊擔任高雄市長時有弊端，遭陳菊提告後刪文，接著澄清「蛇鼠一窩」純屬轉貼動作，並無杜撰之惡意，更公開喊話表示對陳菊前市長造成不敬，本人深感遺憾，也願對陳菊秘書長表示歉意，未料今天PO文表示：「平日總覺得我的臉友都蠻懶！按讚不算太多，沒想到連總統府秘書長，這麼大的官都看我的臉書PO文，感到好榮幸」，言語中多少嗅出暗酸陳菊的意味。

張琍敏臉書全文。(圖/張琍敏臉書)

對此網友也紛紛留言力挺她：「妳的名聲大，一舉一動牽動了民意」、「因為妳是網紅，總統府秘書長及大官們都來沾光」。

(中時電子報)