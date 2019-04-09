一名日本籍女遊客來台觀光，日前由機場搭乘機捷轉乘北市捷運至民權西路站時不慎遺失護照，向北市捷警隊一分隊員警求救，警方經向台鐵、桃捷及桃園機場等單位查獲，最後發現護照已由其它旅客拾獲送交移民署特殊勤務隊候領，日女立即趕往領回，對員警協助感激不已。

北市捷警隊一分隊警員廖水山，日前在捷運民權西路站值服守望勤務時，見一年輕日籍女旅客神情緊張地向詢問處求助，廖員見狀主動上前了解，得知該日籍女子偕同母親於當天稍早搭機來台旅遊，經搭乘機場捷運至臺北車站轉乘至北捷民權西路站下車時，發現護照不見了。

廖員隨即電詢台鐵北車服務中心及鐵路警察局臺北分局是否有人拾獲該護照，但都未發現，廖員再洽詢桃園機場一航廈服務中心，得悉日籍旅客護照已被民眾拾獲，送往移民署特殊勤務隊，日籍旅客得知訊息後喜極而泣，對台灣警察熱心積極協助尋回護照，深表感謝。

(中時 )