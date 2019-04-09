總統蔡英文(左)、行政院長賴清德(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

蔡英文總統今上午臨時召開記者會回應民進黨總統初選一事；賴清德下午也臨時召開記者會回應；被問到若明天中執會把時程延後，你會希望這種情形發生？賴清德表示，「我們希望不要這個事情發生，這對民進黨傷害太大。」

同意現任優先理論嗎？他說，黨制度沒有這個規定，特別在卓榮泰主席競選主席時，也公開社會說明。

君子之爭還是會造成支持者在背後的對立矛盾；他說，支持者會有不同意見，這是參選人的責任；他已經多次公開，除了個人遵守，也希望支持者能夠遵行，利用初選好處，講理念、感動國人，重新贏得國人國人支持，因為沒有互相攻擊，就會捨棄了一些副作用，這樣不論誰當選、誰出線，沒有當選的人支持出線的人，就沒有分裂問題。

若蔡總統願意走完初選，但民調延後，您會接受嗎？他說，明天不管終止或延後初選程序，勢必對民進黨造成很大成傷害。

賴清德表示，他再重申，他參選初衷，完全是看到民進黨困境、不是為了個人、派系為了台灣，參選過程他會進行一場典範的初選，完全為了國家。

(中時 )