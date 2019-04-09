國內上周新增4例麻疹境外移入病例，其中2例來自泰國，使得泰國移入個案連2周各有2例，有急起直追之勢，疾管署特別針對泰國潑水節進行旅遊防疫宣導，落實傳染病預防措施，主要今年前2個月國人赴泰旅遊增逾3成，不得不緊張兮兮。

疾管署副署長羅一鈞表示，本周末是泰國潑水節，今年國人赴泰旅遊人次較去年同期增加3成左右，特別提醒民眾前往泰國注意麻疹、登革熱與A型肝炎，麻疹與A肝可在出國前施打疫苗預防、登革熱要在當地做好防疫。

麻疹、A肝與登革熱都是泰國疫情流行的疾病，尤其麻疹比去年更嚴重，今年台灣從泰國境外移入的麻疹已有4例，這4例都是前去泰國旅遊，主要都是年輕的民眾，所以20至38歲之間的年齡層可以考慮接種1劑疫苗再出國。

台灣近2周從泰國境外移入的麻疹共有4例，而去年、前年同期各有1例，羅一鈞指出，國人赴泰旅遊人數增加3成左右，這也反映了麻疹境外移入的病例數字。

泰國近期的麻疹、登革熱、屈公病等病例數高於去年同期。麻疹近1900例病例，為去年同期2.7倍、8例死亡；登革熱病例逾1萬3500例，為去年同期2.3倍、15例死亡；屈公病逾2900例，高於去年同期的13例。

新南向人員健康服務中心醫師楊佳容提醒，A型肝炎及麻疹可以透過接種疫苗預防，國人前往泰國等新南向國家，應於出發前2至4周至新南向人員健康服務中心或旅遊醫學門診諮詢、疫苗接種及預防用藥評估，增加自身保護力。

(中時 )