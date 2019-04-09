邁入第5年的2019台南市管樂藝術季，13日下午開幕踩街活動先登場，長達3個半月的活動，精彩可期。（劉秀芬攝）

備受期待的「2019台南市管樂藝術季」，4月13日至7月28日將展開為期3個半月、28場次的演出，13日下午先於新化舉辦熱鬧的開幕踩街活動，3時整自新化武德殿前廣場出發，經新化老街、楊逵文學館、新化街役場，並於4時於新化國小操場進行定點表演。

台南市文化局表示，為推廣音樂與表演藝術，今年已是第5年舉辦管樂藝術季，全季計有40個團隊、28場節目於新化演藝廳、歸仁文化中心、新營文化中心、台南文化中心輪番上演，邀請來自全台灣的管樂菁英團隊前來交流。

台南市管樂團執行長王秀田表示，今年開幕活動邀請到新化國小樂旗隊、三信家商樂旗隊、高雄高商樂旗隊、中正預校鼓號樂隊校友團、空軍軍官學校軍樂隊、東石國中樂旗隊、景美女中管樂隊、中正預校樂旗隊、新化大目降囡仔宋江陣等9個優質團隊參與，預計可比往年吸引更多觀賞民眾。

本次管樂季首場音樂會4月14日由景美女中管樂隊於新化演藝廳演出，5月18日晚間於新營文化中心也將舉辦「流浪者之歌Song of the Wanderer」大型音樂會，由NSO國家交響樂團首席吳庭毓、大師級指揮郭聯昌教授與台南市管樂團共同聯合演出。

今年音樂會有來自全國各地的團隊參與演出，除了7月20日台南文化中心亞太管樂理事會歡迎音樂會是售票演出，其餘節目皆免費索票入場。主辦單位也推出看演出集點活動，集滿5個場次以上，即可換小禮物，有醬油、拌麵、紀念T、購物券等好禮。

(中時 )