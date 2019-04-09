質詢炮火猛烈的民進黨台北市議員王世堅，因昔日在議會質詢高雄市長韓國瑜影片在大陸瘋傳，讓王世堅瞬間紅到對岸，王世堅服務處不僅成為陸客來台朝聖景點之一，近期還出現多個「王世堅」微博帳號，王世堅今受訪表示，他只有臉書粉絲專頁、官方帳號，其他帳號都與他無關，王世堅強調，他主張台獨，連人都不可能去，怎麼可能有微博帳號。

微博近期出現「扶龍命格王世堅」、「扶龍大哥王世堅」、「風流倜儻王世堅」等帳號，讓主張台獨立場的王世堅紅到對岸去。對此，王世堅先是在臉書粉絲專頁澄清，他只有官方臉書粉絲專頁及個人臉書帳號、與Line官方帳號，其他社群網站帳號均非他本人經營。

王世堅下午赴議會受訪表示，自己不會使用智慧型手機，社群軟體都交由助理協助處理，大陸微博帳號與他無關，不清楚這些盜用帳號背後的用意，希望不要這樣。

王世堅說，他是台獨，連人都不可能去大陸，怎麼可能有微博的帳號，尤其是嚴詞批判大陸，不會一方面罵對方，另方面成立帳號，況且社群軟體連他都不會使用，當初成立臉書粉絲專頁目的是讓民眾得到他質詢相關議題及資訊，實際經營都是助理在處理，他只會偶爾上去看留言。

(中時 )