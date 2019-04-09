逛花博兼挽菜！大媽遊客顯然有備而來，塑膠袋內迅速摘滿野菜。（讀者提供）

植物末端有明顯折斷痕跡，新芽嫩葉都被摘光。（王文吉攝）

野外常見的龍葵，屬於可食用植物，綠色漿果成熟後會轉為紫黑色。（王文吉攝）

通往大愛環保科技人文館的小徑旁，有多株野生的龍葵。（王文吉攝）

專家建議遊客不要任意摘採野菜，以免認錯誤食造成中毒。（王文吉攝）

通往大愛環保科技人文館的小徑旁，有多株龍葵。（王文吉攝）

花博園區可以當自家菜園嗎？潭子李先生日前到外埔園區參觀，目擊婦人拿塑膠袋摘菜，孩子看到錯誤示範，李先生趕緊機會教育，並大嘆公德心有待加強。外埔園區園長蔡勇勝表示，自然生長的野菜「龍葵」位於廣義園區範圍內，若要禁採說不過去，但民眾錯認時有所聞，建議野外植物不要摘採食用，以免中毒。

潭子李先生表示，日前他帶孩子到花博外埔園區參觀，目擊婦人帶著塑膠袋去採菜，2人雙手左右開弓，採了一大包滿載而歸，這是花博園區就是你家菜園的概念嗎？兒子天真問「她們摘的是可以吃的嗎？」他不知怎麼回答，只能趕緊機會教育，大嘆遊客公德心有待加強。

記者前往現場查看，婦人摘菜處位於好農市集旁的雜木林內，通往大愛環保科技人文館的小徑旁，確實有多株綠色植物開小花，還結了綠色及紫黑色漿果，植物末端有明顯折斷痕跡，新芽嫩葉都被摘光，摘菜的婦人顯然很識貨。

蔡勇勝表示，會長出綠色、紫黑色漿果的植物，應是野外常見的龍葵，屬於可食用植物，該處屬於收費園區外的範圍，無法禁止民眾摘採野菜。但民眾認錯野菇、姑婆芋等野菜時有所聞，建議遊客純觀賞就好，不要任意摘採，以免認錯誤食造成中毒。

蔡勇勝也說，該園區內種植多種茄科、瓜果類及葉菜類等可食地景，開園至今陸續成熟，為避免浪費，採收後，一般送給工作人員或志工，不過禁止民眾自行摘採，以免破壞景觀。

(中時 )