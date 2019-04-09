藝人白冰冰自爆日前因顏面神經麻痺、導致「面癱」20多天不敢出門，而台中一名就讀高三的張姓女學生，去年底因感冒又熬夜苦讀準備學測，一天起床發現右臉僵硬且嘴巴歪斜，確診為顏面神經麻痺，所幸經紅外線、雷射等治療後，恢復不錯，也在學測取得好成績。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉指出，顏面神經麻痺可分為「周邊型麻痺」與「中樞型麻痺」，前者多與壓力大、休息不足導致的免疫力低下有關，通常只要積極治療1至1個半月左右，即能恢復；後者多與腦血管疾病相關。

以張姓女高中生為例，周立偉表示，她因考試壓力大，常熬夜、失眠且感冒，才導致病毒感染引發顏面神經麻痺，但其實，顏面神經麻痺好發於季節交替時期，部分年長者會誤以為是中風，通常只需透過熱敷、紅外線照射、雷射治療、電刺激等方式恢復。

周立偉強調，「周邊型麻痺」通常會有抬頭紋和法令紋消失的情況，也會出現眼睛閉合困難、淚液減少或口齒不清、流口水等症狀，治療方式通常會先給予高劑量口服類固醇、之後搭配復健與中醫治療，多數會有不錯的效果。

周立偉建議，民眾若出現類似顏面神經麻痺情況時，應循正規醫療管道積極配合治療，也應保持飲食均衡、勤作臉部按摩，有助恢復。

(中時 )