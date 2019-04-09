疑似畢瀅的網友發文稱男方要離婚娶她。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

張丹峰過去稱經紀人「矮小黑」。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

莫少聰舊愛、女星洪欣10年前和小10歲的張丹峰結婚，去年張丹峰和經紀人畢瀅傳緋聞，洪欣站出力挺老公，原以為事情就此落幕，昨(8日)陸媒爆出張丹峰和畢瀅在飯店獨處證據，令兩人婚姻再亮起紅燈。今眼尖網友爆料，洪欣已刪除微博上和老公過去合影，疑因被背叛心情崩潰，還有人發現畢瀅過去在討論區潛水發文，不僅罵洪欣長的噁心，還爆料張丹峰說會離婚娶她，可謂新一代最強小三。

48歲洪欣和38歲張丹峰結婚10年，去年男方便被傳偷吃，昨又被陸媒爆料張丹峰和經紀人畢瀅並未分手，不僅能穿著睡衣自由進出張丹峰房間，兩人還單獨共處了3小時，對此，男方工作人員回應：「很正常，捕風捉影」，洪欣雖然沒開腔，卻暗自刪除過去曬出大量和張丹峰的合影，只留下去年畢瀅和夫妻倆同遊迪士尼照片。

眼見洪欣、張丹峰婚變越炒越烈，有網友挖出疑是小三畢瀅在天涯社區的帳號，可見化名為「靜靜看著你和她」的畢瀅，坦言愛上有婦之夫，稱張丹峰說要離婚娶她，「雖然他說現在做的一切都是為了我，為了我們的將來，要我隱忍，要我等待，但是我真的等不下去了」，又批評洪欣「醜八怪」，「洪欣美嗎？人老珠黃褶子能夾死蚊子，你們是不是眼瞎。」

而讓網友確定該帳號是畢瀅的主因，是張丹峰曾在節目上稱呼經紀人是「矮小黑」，該名天涯網友也曾發文說：「矮小黑？？！！！哈哈哈哈哈哈哈哈...我真的受傷了...甚麼時候你他媽才能徹底屬於我？我真的不想再看見她出現在你身旁。我知道我很自私，這輩子我只自私這一回，可以嗎？」並爆料「委屈了自己三年」，疑指與張丹峰談了3年的不倫戀。

疑似畢瀅的網友罵洪欣醜八怪。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

(中時電子報)