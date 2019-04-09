台灣運彩單場暨場中投注場次預告(4月9日~4月16日)

1.「美國職棒」：提供10場單場或場中投注。

本週鎖定目前暫居美聯東區第二的紐約洋基。洋基將在週間4/9(二)與4/11(四)作客表現不俗的休士頓太空人、4/13(六)~4/14(日)主場迎戰戰績3勝5敗的芝加哥白襪。台灣運彩提供4場單場或場中投注，一同關注洋基的表現。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

王柏融所屬的日本火腿鬥士，本就是運彩消費者喜愛的投注標的。台灣運彩本週提供日本火腿鬥士於4/9(二)~4/11(四)對上軟體銀行鷹以及4/13(六)~4/14(日)對上羅德海洋共5場單場或場中投注的賽事，與消費者一同為大王王柏融加油。

3.「美國職籃」：提供2場單場或場中投注。

即將進入季後賽的美國職籃，例行賽最後兩場單場或場中投注是4/10(三)休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆以及4/11(三)猶他爵士與洛杉磯快艇的賽事。待季後賽出爐，將另外提供新的對戰賽事供消費者投注。

4.「足球」：提供53場單場或場中投注。

本週將進行亞洲冠軍聯賽第3輪小組賽，E組暫居第一的衛冕冠軍日本鹿島鹿角，將在客場對壘2連平的南韓慶南，小組首名之爭勢必激烈。G組1平1敗墊底的中國北京國安作客對泰國勁旅武里南聯，國安如果客場失守，晉級淘汰賽的機會將大打折扣。H組形勢仍撲朔迷離，同以1勝1敗並列第2的中國上海上港與日本川崎前鋒，分別在客場出征1平1敗墊底的澳洲雪梨以及1勝1平位居榜首南韓蔚山現代，兩場硬仗對H組的出線前景影響甚大。

歐冠和歐霸（歐洲聯賽）的8強決戰本週開演，4/10(三)歐冠兩場對壘，利物浦首回合主場大戰波圖，同日上映的「英超內戰」，則由熱刺主場惡鬥曼城。歐霸則4/12(五)4場同步，兵工廠大戰拿坡里、比亞雷亞爾與瓦倫西亞合演西甲鬩牆、切爾西作客布拉格斯拉維亞、法蘭克福與本菲卡被視為黑馬之爭。歐冠和歐霸的8強賽，將全部加開單場投注。

週末的歐洲五大聯賽，焦點戰落在英超的利物浦火併切爾西，紅軍爭奪冠軍不容有失，藍軍則鎖定前4必須放手一搏。2014年利物浦就是在倒數第3輪主場0：2不敵切爾西而拱手將冠軍讓給曼城，情景似曾相識，利物浦能否克服心魔，繼續向隊史首座英超冠軍前進？本週焦點戰，絕對不能錯過。

5.「冰球」：提供6場單場投注。

本週全面進入季後賽。

特別關注4/13(六)同在中央區且積分相同的聖路易藍調與溫尼伯噴射機，季後賽再交手，兩隊賽事勢必精彩可期；4/14(日)多倫多楓葉對波士頓棕熊，兩隊在季後賽交手16次，最近兩次都是棕熊以4:3淘汰楓葉，兩隊本季再交手，究竟楓葉會逆轉或是延續被淘汰的命運，值得密切關注。

(中時電子報)