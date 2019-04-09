家住北市文山區秀明路一段的９旬王姓老翁，日前向家人表示要出門種田，途經木柵路２段５５號前，因體力不支倒地，恰逢文山一分局木柵所員警執行家戶訪查經過，趕緊救起老翁，平安送回家門。

文山一分局木柵派出所警員陳榮吉，是在日前執行家戶訪查勤務時，在木柵路2段55號前，發現一名9旬王姓老翁跌倒在地，員警見狀立即上前關心，考量老翁年事已高，擔心他體力不支，立即通報巡邏同事許聖忠、張競到場協助載回派出所暫時照護。

員警經詢問老翁，發現老翁疑有失智症狀，詢問姓名、住址、親友聯絡方式等問題，都無法回答，也說不清楚自己要去哪，身上也未帶證件，待回到派出所後，老翁突然說出自己姓名「王○浩」、「秀明路一段」等隻字片語，陳員立即透過警用小電腦抽絲剝繭層層追查，正當查明身分時，恰巧老翁妻子到派出所求助協尋老翁，老夫妻倆相見大喜。

據王妻表示，丈夫患有失智症，平時都會留意不讓丈夫獨自外出，沒想到老翁還以為自己年少，早上表示要出門耕田後自行出門，幸好未發生意外。見到丈夫平安後，王妻頻頻感謝警方及時伸出援手協助。

(中時 )