國民黨內總統初選紛擾不斷，黨內拱韓聲浪不斷，高雄市長韓國瑜已經成為國民黨最強的希望！但是，《美麗島電子報》董事長吳子嘉警告，拱韓的力道太強，愛適之足以害之，會忘記危機就在身邊。

吳子嘉在廣播節目《POP搶先爆》表示，拱韓的力道太強，愛適之足以害之，會忘記危機就在身邊。夏季就要到來，高雄有可能再度面臨淹水的危機，韓國瑜現在應該把工程做好，但韓國瑜沒有在做這些工作，連預警的措施都沒有做，只看到一個超級明星到處跑，像昨天就跑到台中跟南投，受到粉絲瘋狂追捧。

吳子嘉再表示，韓國瑜雖然民調領先，但是領先幅度並未如想像中的大。換句話說，是藍軍在瘋狂支持韓國瑜，並不是韓國瑜得到全面性擁戴，這對國民黨來說，是非常危險的一件事情，國民黨深入險境而不自覺。

對於國民黨內互打情形，吳子嘉指出，現在前新北市長朱立倫咬死不放，黨主席吳敦義解不開這個難題，而前立法院長王金平打死不退，如果無法好好處理初選的紛爭，國民黨將有可能再度分裂！

(中時電子報)