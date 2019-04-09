印尼即將於14日舉行總統暨國會議員大選不在籍投票，在台工作高達27萬人的印尼移工，成為影響印尼未來發展的重要選民。台南市多位新生代市議員9日共同呼籲聘僱印尼員工的台灣雇主們，投票當天能夠放假1天，讓這些遠渡重洋的移工朋友履行民主權利。

印尼實施的「不在籍投票」制度，讓因工作無法在自己國內投票的選民，也能在海外行使投票權。議員林易瑩、Ingay Tali、鄭佳欣、沈震東、許又仁共同舉行記者會，期盼台灣雇主能讓印尼移工前往全台34處投票所投票。

林易瑩表示，目前在台工作的印尼移工約27萬人，佔台灣總移工人數38％；同時，印尼也是台灣第14大貿易夥伴，這些在台灣努力打拚的外籍朋友，在每個角落用他們的力量撐起台灣，不應該讓他們因為不在本國工作，導致民主權利打折。

沈震東指出，同為自由民主國家，我們更應該用行動支持他們。印尼的不在籍投票制度大幅減少印尼公民行使投票權的機會成本，除懇請聘用印尼移工的雇主們14日放假，如果無法放假，至少也可以統一派車往返投票所與工作地點，提供數小時讓他們投票。

許又仁也說，據市府勞工局統計，台南市共有5萬8000多名外籍移工朋，其中印尼籍有1萬8000人，大多從事家庭看護等工作。他們離鄉背井到台灣，14日印尼即將舉行總統大選，投票是人民基本參政權，希望雇主能主動讓他們放假1天，方便參與不在籍投票。

鄭佳欣更認為，根據勞動部數據，在台的印尼移工多集中在社服領域，多數都是家中的看護工和幫傭，不僅工時長，且未受勞基法的七休一保障，休假全憑雇主和雇員雙方的約定，因此呼籲台灣雇主讓印尼雇員14日請假前往全台各地投票處投票，不僅履行公民義務，也是對全球民主價值體系的尊重。

(中時 )