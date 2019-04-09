民進黨主席卓榮泰今（9）日下午舉行記者會時表示，希望理性對話，要求拜託呼籲支持者，克制情緒停止對立，他臉書很多留言並不可取。卓也呼籲珍惜民主，珍惜人才，雙方支持者停止放下，團結合作勝選是目標與共識，是初選的最高目標。

卓榮泰說，現行初選行之多年，可化解內部紛爭。初選由「全黨員投票」、「黨員投票加幹部評鑑」、「黨員投票加民調」、「全民調」，此演變是解決紛爭與得到社會支持。所以制度可以調整，然而不宜在初選開跑後改變。

卓說，目前初選時程，非一人一己意見，必須堅守黨內民主機制，尋求各種彈性與可能。他也不會忘記1124失敗，1月6日黨主席補選，黨主席投票率16.9，但沒有人質疑，因為黨主席是受到制度保障與約束。

卓強調，他當黨主席就是為了總統立委提名輔選，現行初選制度都是行之多年，他非制度設計者，只負責執行好。卓說，「我是制度保障而來，為保障制度而生」。

卓榮泰感性表示，政治是信仰、是誠信，是感動人民的力量，蔡賴都是傑出領導者，一定會將團結合作視為義務責任，2020勝利是唯一目標！

卓榮泰結束記者會後，並未接受提問。

(中時電子報)