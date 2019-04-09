前行政院長賴清德參加民進黨內總統初選，賴清德下午於記者會中表示，堅持走完初選程序，如果總統蔡英文勝出，他會支持蔡英文，但如果是賴清德贏得初選，希望蔡英文能支持他。

民進黨內總統初選協調到12日為止，蔡英文與賴清德於8日會面，民進黨預計10日舉行中執會，由總統初選5人協調小組提出相關報告。

蔡英文上午舉行記者會，呼籲黨內團結合作，她是現任總統，責任就是爭取連任，也希望民進黨內能對過去3年執政成果有信心。

賴清德則表態，他他參與總統初選，是希望徵得國人支持，不是為個人、不是為派系，而是為台灣。賴清德重申，如果蔡英文贏得初選，他會全力支持，也希望蔡總統能表達同樣態度，賴清德說：「如果我贏得初選，也能支持我，團結合作，才能打贏總統大選。」

至於蔡英文提出2008年、2012年黨內分裂，造成總統選舉失利等議題，賴清德認為，有人以2008年、2012年民進黨總統初選為例，提出初選必敗論，但是主客觀因素很多，歸給初選並不客觀。他強調，堅持走完初選的立場沒有改變。

(工商 )