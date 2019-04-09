日本的宅男生活味。（業者提供）

能想像有個能讓日本人排隊兩個小時以上、即使為聞「臭鹹魚味」聞到吐也為之瘋狂的怪怪展覽嗎？集結世界上五十種包含香味、臭味、食物味道，甚至體味等氣味，運用聲色光影效果，將深奧的「氣味的世界」，以活潑有趣方式呈現的日本「氣味展超」，在日本巡迴時曾吸引超過20萬人聞展。將於12日首次移師來台舉辦特展，自4月12日至6月2日在台北華山LAUGH&PEACE FACTORY，號召志同道合的「聞香逸士」及「逐臭之夫」，一同用鼻子來體驗這個超人氣的怪怪展覽會。

轟動全日本「氣味展超」是由MCIPHOLDINGS、株式會社PARCO與TV愛知株式會社共同舉辦，自2016年於日本國內七大都市舉辦巡迴展覽以來，共吸引超過20萬人次特別慕名「聞香」而來前來看展，首次移師海外辦巡展的第一站就鎖定在台灣開展。

值得一提的是，這次「氣味展超」除了準備「極致的氣味」給大家，現場更設有能檢測自己氣味的「氣味鑑定器」，以及貼心準備｢療養休息區」，讓聞太多氣味的鼻子能消除疲勞；此外，為了首次移師台灣舉辦特展，此次展出有為台灣新調「最臭的兵器」及「日本味道區」。

「氣味展超」顧名思義即是用鼻子體驗，各種平常鮮少有機會聞到或是意想不到的味道，從讓人昏厥到香噴噴的美味應有盡有。包括號稱全世界最臭及令人作噁的極臭，聞名遐邇的「瑞典鹽醃鯡魚」、獨特的男性體味「老人味」、「臭腳丫味」等，各式各樣的激臭物網羅一堂。此外，還有貴重香料「麝香」、「琥珀」多種香水原料等，更有意想不到的味道，如日本古時候名武將，上戰場前在甲冑上要塗的香，都在展覽重現，在這個前所未有氣味展上，提供「聞香」的機會，挑戰自己嗅覺的極限。

(中時電子報)