11位獨派青年228紀念日朝蔣中正大溪慈湖陵寢潑紅漆，桃園地院9日宣判，10人依毀損罪分判55日至59日不等，楊侒橙另涉妨害公務判59日，一行人公然侮辱墳墓和公眾紀念處所則獲判無罪，僅羅媽媽到場聽判，對於結果不意外但不能接受。

32歲李嘉宇、38歲陳俞璋、31歲王騰葦、28歲楊侒橙、22歲羅宜、22歲莊承澔、24歲郭潤庭、22歲郭蕎瑛、25歲周維理、23歲張閔喬、20歲邱峻翔11人分屬自由台灣黨、蠻番島嶼社成員，其中6人是台大醫科、台大土木、北大社工、世新法律生，一行人去年2月28日到大溪慈湖陵寢，強行跨越紅絨繩、闖進靈柩旁潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭、花瓶、國旗、黨旗、窗簾、地毯、天花板、水晶吊燈等物受損。

11人分舉「去除支那威權、創建台灣共和」白布條、高呼口號，全程拍攝放上網，直到國防部後指部蔣姓陵寢官發現力阻才離去，楊侒橙一度和蔣推擠、拉扯，下午3點隨即在台大校友會館開記者會昭告天下。

桃檢偵辦檢察官葉益發認為，闡述政治理念是言論自由範疇，但表達方式仍須遵守法律界限，否則將落入冤冤相報的惡性循環，直言促轉條例明文規定「移除緬懷威權統治者象徵」，但仍應透過正當法律程序實踐，「絕非暴力行為的護身符！」強調紅漆已滲透進棺木隙縫、影響美觀效能，修復更是花費鉅額不敷成本，依刑法公然侮辱墳墓公眾紀念處所、毀損罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑。

(中時 )