疾病管制署今（9）日公布中國大陸在4月5日通報甘肅省酒泉市新增1例H7N9流感病例，這是全球本流感季（2018年10月迄今）、也是今年全球首例H7N9病例，可能暴露地區為內蒙古自治區阿拉善盟，疾管署因而提升內蒙的新型A型流感旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

今年全球首例H7N9流感個案為82歲男性，3月18日發病，3月31日住院治療，病情嚴重，活禽暴露史不詳。疾管署副署長羅一鈞表示，全球前一個流感季累計3例H7N9流感病例，都發生於中國大陸、其中1例死亡。

目前中國大陸的病例數明顯較往年減少，可能與中國大陸實施家禽H7N9流感疫苗接種有關，不過，疾管署認為，根據現況評估仍將持續出現人類散發病例。

全球自2013年迄今累計1568例H7N9流感病例、其中615例死亡，致死率為30至40％。通報來源包括中國大陸（1537例）、香港（21例）、澳門（2例）、加拿大（2例）及馬來西亞（1例）。

另外，台灣也有確診5例H7N9流感病例，都是來自中國大陸移入的病例、其中2例死亡。羅一鈞提醒國人前往中國大陸，應落實正確洗手、有症狀戴口罩、不碰觸與生食禽鳥等「5要6不」原則。

H7N9流感絕大多數為禽傳人、人傳人僅有零星病例，感染初期症狀為發燒、咳嗽，伴隨頭痛、肌肉痠痛、畏寒與全身倦怠。重症患者多在發病3至7天出現嚴重肺炎，並快速進展成呼吸衰竭、敗血性休克，甚至多重器官功能障礙。

疾管署已將中國大陸內蒙古自治區、廣東省、安徽省、福建省、北京市、廣西壯族自治區、江蘇省、湖南省、雲南省列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示（Alert），其他省市列為第一級注意（Watch）。

(中時 )