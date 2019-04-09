為了阻擋中國大陸電信巨擘華為進入歐洲5G設備市場，美國不惜對德國放話，若採用華為恐減少情報合作；但自德國推出高標準的網路規章後，美國終於表態不再要求德非得放棄華為不可，甚至對德國的規章表示「非常理想」。

據《美國之音》9日引述德國《法蘭克福彙報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，德國政府消息人士表示，由於德國聯邦網路局3月公佈的5G網路規章中，設定了嚴格的安全標準，雖然規章沒有排除任何特定國家或公司參與德國的網路建設，但保證外國公司無法破壞德國的安全標準，不可靠的公司都無法滿足要求。

報導稱，美國國務院一位官員表示，這種方法「非常理想」。這位官員沒有呼籲德國明確禁用華為設備，只是詢問了「安全程式」的供應商是否會被外國勢力強迫用來破壞德國的安全。

美國先前為了阻止歐盟盟友採用華為5G設備，除了多次勸說之外，美國駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）甚至表示，若德國如果開放華為或其他中國大陸設備廠商參與5G網路建設，美恐會減少與德之間的情報共用。

但歐盟有些成員國對美國的警告似乎有顧慮。德國總理梅克爾上個月就表示，「有兩件事情我不認同。一是公開討論這些十分敏感的安全問題，二是僅僅由於屬於哪個國家就把一家公司排除在外」；歐盟隨後開始討論，最後決定採取措施，降低華為設備的風險，但不禁止。

(中時電子報)