台北市長柯文哲正在中部跟隨大甲媽祖遶境，傳出因長時間行走身體不適，昔時對柯炮火猛烈的「柯黑大魔王」王世堅呼籲，柯文哲不要作秀作過頭，改快結束這場鬧劇，看在他身體不舒服分上，明天施政報告質詢火力會減半。

柯文哲明天將赴議會進行施政報告，藍、綠議員磨刀霍霍準備杯葛議事，不讓柯文哲輕易報告，傳出柯身體不適，走路雙腳一跛一跛，改以騎單車替代，讓外界擔憂柯身體是否能負荷明天的施政報告，向來提到柯文哲就開罵的王世堅，今難得減弱抨擊力道，希望柯以身體為重。

王世堅說，唯有身體健康，才能讓政治理念確實落實，盡管柯文哲政治主張很瞎，不過以柯60歲的年紀，一切還是要以身體為重，不要錯估身體狀況，趕快結束大甲媽遶境，回來專心推動台北市政。

針對明天施政報告，王世堅透露，已經準備「大禮」要送柯文哲，雖然過去嚴格監督、批判柯，但自己是心腸很軟的人，既然柯身體狀況不好，質詢會Ｋ小力一點，請柯文哲放心來議會報告。

(中時 )