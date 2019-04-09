冷戰史權威專家、哈佛大學學者文安立認為，所謂「中美冷戰2.0」是無稽之談，現今格局更像19世紀末，即多個大國強國在同一國際體系中爭奪權力與影響力。談及中美關係，他盼兩國可能達成的貿易協定能成為起點，雙方向前邁出重要一步；此外，他也認為，朝鮮半島像是一把鑰匙，能打開許多通向其他事情的大門。

據大陸鷹派媒體環球網報導，文安立受訪強調，當前的中美局勢與冷戰的一系列特殊國際環境幾乎沒有任何相同之處，兩者有相當大的區別。首先，當今的世界的多極化程度，另一則為意識形態競爭激烈度也已大大下降，中美兩國都在同一個全球經濟體發揮作用。

針對外界認為，中美十年的關係都不會好轉，文安立則說，盼可能達成的貿易協定能成為兩國的起點，但如此不足把兩大國團結起來，雙方還需要在國際事務上有更實質性、更具體性的合作。他認為，朝鮮半島的問題在某程度上能發揮作用，若無法解決半島問題，他擔心這會成為中美進一步分裂的導火線。

至於中美在科技上的競爭，有人認為科技冷戰已開始，文安立則說，這並非冷戰，而是另一種類型的大國競爭。他認為，中美之間在此上更像是1970-1980的美日關係，美日因地緣政治結盟，但美方卻對日本企業仍抱持非常對抗性的態度，這恰是中美兩國正發生的事情。

文安立也說，只要全球經濟體系的理念還存在，大國間的競爭將以夥伴是的競爭方式進行。而中美之間的領導人要避免認為，因為意識形態的不同，兩國間一定會發生衝突的這種想法。美國有部分人士認為，因意識形態不同，所以大陸是一個威脅，但是文安立反問，若40年前中美都能合作，為甚麼現在反而不行？相反的，大陸有人擔心，美國欲推翻陸政府，這也不切實際。

而若從過去歷史經驗來看，中美能吸取甚麼經驗？文安立提出4點，包含大國要規範自身行為，弄清楚能做什麼、不能做什麼；需要加強軍備控制；尊重彼此的核心利益；以及需要共同遏制並解決地區衝突。

(旺報 )