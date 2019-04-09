越南全新越竹航空挾百架全新客機訂單，以精品航空型態，選擇台灣為國際線首飛航點，6月與7月將開台北飛峴港、下龍灣(雲頓機場)、富國島、芽莊4條航線，每5天1班，並規劃10月開台北-河內航線，每天1班，明年瞄準台灣旅客將將開河內-台北-洛杉磯航線

今年1月16日正式首航的越竹航空(Bamboo Airways)，是越南第5家航空公司，第2家民營航空，由酷吉旅行社取得台灣總代理，目前已排定6月2日開台北直飛越南的峴港線，6月29日開下龍灣(雲頓機場)航線，7月將開富國島與芽莊航線，10月開河內-台北-洛杉磯航線，以打造五星航空為目標。

越竹航空的母公司FLC集團為越南最大的多工業集團之一，涵蓋業務範圍廣，包括房地產、建築、酒店和度假村管理、金融服務、採礦以及新設的航空事業。

越竹航空正式營運之後，將連接首都河內和胡志明市以及越南各城市的航班，計畫在今年內開闢多達40條國內航線。越竹航空還規劃國際航線，提供包括台灣、日本、韓國等亞洲各國，並已將北美列為營運範圍，而台灣將會是越竹航空首條國際航線。

A321NEO為A321系列中最新機型，為單走道窄體客機，是A320空中巴士系列中最大型的節能客機，利用最先進的發動機和技術，可不間斷飛行6,437公里，用來飛航區域網絡，今年已陸續交機。

B787-9夢幻客機為波音公司最現代的雙走道寬體客機，機身採用複合材料，減輕重量提供更高的安全性與耐用性，並降低噪音、減少排放，是最環保的客機，最大飛行距離可達14,140公里，預計將從2020年起交付首架B787-9夢幻客機。越竹預計在2022年時，成為擁有百架飛機機隊的航空公司。

看好台灣市場，越竹航空將台灣設定為首條國際航線，採用全新A321NEO客機，更加大型化的飛機，提供8席商務艙、188席經濟艙共196個座位，提供全服務包括機上餐飲、托運行李等。

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