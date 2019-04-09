高雄市長韓國瑜訪美時前，特地請益恩師蘇起，下午與30多位學者見面。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜訪美行前，今（9）日下午特地請益恩師蘇起等30多位學者，展開閉門會議。韓說，此趟赴美是以高雄市長身分，去地方級的政治機關，沒必要去談中央事務，也不會涉及政治。蘇起則說，今天拜會「高雄土地公」沒給太多訪美建議，就怕亂出主意，但他也直誇韓「九二共識」講得很好，讓他欽佩。

韓國瑜與蘇起兩人久未見面，一相見就先來個大擁抱，兩人與30多位學者在鳳山行政中心會議室閉門會議，約1個多小時，會議室中不斷傳出掌聲及笑聲。

事後韓國瑜受訪時說，感謝台北論壇基金會董事長蘇起及董事、學者及專家來高雄，希望台北與高雄之間有開會的機會，彼此集思廣益、互通人才，一起探討國家安全、兩岸問題等等。

談到訪美行，韓國瑜說，這次去是以高雄市長身分，所以說超越地方行政層級的太多事務，不是自己要與美國朋友要報告的事，台北智庫這些朋友也認為有道理，他只是去地方級的政治單位，也沒必要去談太多中央事務。

媒體追問學者是希望他赴美，盡量不要談政治的事嗎？韓國瑜說，他們只是假設我要談的話，但我說現在沒有假如，因為我是以高雄市長身分去，未來有機會的話，特別是南南合作，對方願意當我們高雄智庫。

韓的研究所教授蘇起也提到，韓當時研究論文是研究兩岸談判，題目非常難做，當時教授都打了蠻高的分數，他不怕苦、不怕難的個性也從當時顯現，願意接受困難挑戰，如今看到他有這番成績，非常高興。

身為「九二共識」的發明者，蘇起也誇讚韓詮釋講得很好，讓大家很欽佩。不過，他也為學生之前出訪時抱屈，認為把他進中聯辦直指營造一國兩制的氛圍，此話太過言重，地方政府基本上就交朋友，地方對地方政府上，個人認為應該要寬鬆一點，不必賦予太多政治聯想及無謂炒作。

(中時 )