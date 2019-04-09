基隆市府11日起在「基隆設計與建築者之家」(原太平國小)舉辦「基隆想像展」，邀請建築師方俊凱及9所大專院校師生共同策畫，一同勾勒對基隆未來的想像，展覽及演講皆免費開放，展期至19日。市長林右昌呼籲關心地方的市民朋友踴躍前往參觀。

林右昌指出，過去的城市改造失敗原因，都是因為沒有足夠的能量與專業人才，這幾年市府邀請很多建築或規畫相關科系學生來到基隆，讓他們更有動力參與改造運動。若能有更多在地建築師參與基隆新建築運動，城市的變化會更加快速，

策展人方俊凱博士表示，這次展覽有很多年輕建築師參與，這是好的現象，未來若有越來越多人參與，基隆的都市再造或新建築運動，就會自然往前邁進。

都發處表示，為了將太平國小打造為「設計與建築者之家」，市府以「雨都三冊」為題，第一冊「基隆想像展」是以代表新生代設計力的學生作品為主，邀請交大及北科建研所、台大城鄉所、淡江、實踐、中原、聯合、逢甲、成功等9所大專院校的學生提案，其範圍涵蓋基隆火車站、外木山、太平國小、漁港、基隆市區、基隆防空洞等場域，共同勾勒出對於基隆未來的想像。

此外，本次展覽共展出27件作品，每件作品都會製作成A6酷卡，放置於展覽入口處供民眾索取，同時推出可以折成收納夾的展覽海報，讓參觀民眾方便收納，歡迎大家一起來蒐集不同美感的基隆設計。

(中時 )