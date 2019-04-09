立委林為洲爭取連任，8日晚間赴湖口夜市拜票。（徐養齡翻攝）

國民黨新竹縣立委第一選區激戰，現任立委林為洲及湖口鄉長林志華，近來不約而同大打文宣陸戰、空戰，票倉湖口地區更是核心戰區，宣傳看板愈架愈多，林為洲跑夜市接地氣，林志華推出LINE貼圖搶攻年輕票源，力拼在黨內初選出線。

新竹縣下屆立委席次新增1席，選區也一分為二，第一選區涵蓋湖口、新豐等6鄉鎮，外加竹北西區12個里，其中又以湖口為最大票倉，占了近3成選票，被視為兵家必爭之地。

林為洲挾現任優勢投入該選區，與具有「地主」優勢的鄉長林志華、黨員范振揆爭黨提民，經協調後定調以全民掉分勝負，普遍被視為核心競爭對手的「雙林」拜票動作也愈來愈積極，主要區域也環繞在核心票倉的湖口鄉。

從林為洲與林志華近來推出的網路文宣，不約而同強調在湖口投入的建設，其中又以新竹工業區相關建設著墨最多，要讓數以萬計的從業人員留下深刻印象。

林為洲延續去年競選主軸「Do the right things」，在粉絲頁PO文細數在立院上千件的修法提案，特別列出湖口工業園區軟硬體道路更新、爭取湖口休息站聯外道路經費等，8日晚間率競選團隊到湖口夜市親自拜票，催票動作積極。

林志華雖是現任鄉長，在地方扎根多年，但對於參加生平第2次立委初選，可一點都不敢掉以輕心，湖口各主要路口，近來也陸續架起個人看板，醒目字樣主打「看的到、找的到、做的到」，更推出LINE貼圖，搶攻年輕票源。

另名參選人范振揆，雖不具現任公職身分，但也積極PO文打空戰，維持一定競爭力。

(中時 )