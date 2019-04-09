朱姓酒店女和林姓、宋姓男子討論設立麻將場事宜，還把安毒放在桌上讓林男自行施用，未料林男吸食過量當場脫糞並意識模糊，雖然宋男建議送醫，但朱女因擔心吸毒犯行曝光而拒絕，林男也因此一命嗚呼，新北地檢署今依違反藥事法、過失致死罪嫌起訴朱女。

檢方調查，林男、宋男在2016年8月27日凌晨1時許前往朱姓酒店女板橋租屋處，討論設置麻將場相關事宜，由於三人都有毒癮，於是邊吸食邊討論，沒想到到了凌晨5時許，吸食茱女提供安非他命的林男卻出現精神亢奮、打吼大叫、拍打身體等狀況，最後還出現脫糞、意識昏迷情形，宋男、朱女找來友人及室友討論，雖然有人建議送醫，但朱女擔心吸毒犯行曝光而躊躇。

眾人到了上午11時許還沒把林男送醫，但他卻因吸食安非他命誘發高血壓而中風，復因神經中毒而休克死亡。

朱女在偵查庭中否認無償提供毒品給林男施用，但現場其他人都證稱林男當天吸食的是朱女放在桌上的安非他命，且朱女擔心吸毒的事情被警察發現，才要求不要將林男送醫。另據驗尿報告，朱女、宋南等人當天都施用安非他命。

雖然林男父親指控朱女涉及遺棄、殺人等罪，但承辦檢察官調查認為，朱女未強逼林男吸毒，殺人罪嫌證據不足，且朱女雖延誤並阻止將林男送醫，但她發現林男沒有生命跡象仍報案送醫，並未把林男棄置租屋處逃逸，加上林男有間歇性昏睡、打呼情形，現場的朱女、宋男等人才會認為林男僅需休息即可恢復，難認朱女未將林男立即送醫與林男死亡之間有因果關係，依過失致死、轉讓禁藥等罪嫌起訴朱女。至於朱女、宋男等人吸毒部分則另案偵辦中。

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(中時 )