頭屋鄉頭屋大橋到老田寮橋路段年久失修，路面崎嶇不平。（何冠嫻攝）

苗栗縣頭屋鄉台13線21K到26.5K頭屋大橋到老田寮橋路段，連接國道1號頭份交流道為重要路段，但路面老舊龜裂，年久失修，為改善道路品質，立法委員徐志榮極力爭取經費，9日邀集公路總局、縣政府、頭屋公所等單位共同會勘，將投入約5000萬元經費平整路面，還給用路人安全駕駛環境，預計9月進場施工，明年春節前完工。

台13線路面多處龜裂，頭屋大橋到老田寮溪橋路段嚴重凹凸不平，駕車行經顛簸不斷，讓用路人苦不堪言，鄉親更指「幾乎是全台路面品質最爛的省道」，頭屋鄉長徐鑫榮表示，這條長達5.5公里路面破損皆以補釘方式修補，整條路崎嶇不平，其中有路段甚至13年來從未修繕，充滿安全疑慮。

徐志榮表示，台13線連接苗栗市經過頭屋、造橋、錦水到頭份，為重要幹道但卻年久失修，影響用路人安全，敲定約5000萬元經費，預計今年9月進場施工改善，盼能在明年春節前完工，保障用路人安全。公路總局也表示，除提升路面品質外，也將改善部分排水設施、協調管線地下化、新增自行車停放區等，加強用路人安全外，更增進未來產業與休閒觀光的推動。

(中時 )