新竹縣政府為協助單身男女早日覓得良緣，繼1月在竹東蕭如松藝術園區舉辦首場未婚聯誼，吸引爆滿人潮參加，第2波將於20日於關西登場，適逢浪漫桐花綻放，為單身貴族們譜下美麗戀曲。

青年事務中心主任田永元表示，上次在竹東舉辦的首波聯誼活動，名額迅速被秒殺，縣府再接再厲，舉辦第2波活動，以響應廣大尋找真愛的男女縣民們，因此這次活動也全程免費，速配成功的準佳偶還能獲得綠世界招待券和3C精品等好禮。

田永元指出，第2場未婚聯誼活動「小鎮迎春 桐花戀夏—青春趴趴GO」，將於本月20日於客家風情小鎮關西登場，當地有台紅茶業文化館、警察局長日式宿舍、羅屋書院人文景點，供聯誼者拍照、打卡留念，各景點也會布置出浪漫氛圍，加深情感昇華。

聯誼活動採分組輪換、景點團康、闖關活動的互動式遊戲，從過關的過程中培養默契，聯誼活動結束時，若有速配成功或情投意合的佳偶，當晚還可自由參加關西東安古橋下的「新竹縣客家桐花祭」星光晚會，繼續聯繫情感。

田永元說，由於報名潮踴躍，未能參加上次聯誼的男性報名者，被安排於此次聯誼，因此目前男性名額已額滿，尚徵求30名女性，第3批將擴大舉辦，名額達200位，將安排「真愛列車」從新竹駛往福隆，敬請密切留意報名資訊，洽詢專線（03）5518101分機6905。

(中時 )