巴基斯坦展示4枚飛彈碎片，聲稱是來自2月27日空戰當中，擊落印度MiG-21戰機身上所搭載的。顯然這是巴基斯坦對於印度一直堅稱擊落巴方F-16的一種回應。

防衛世界(Defense World)報導，巴基斯坦三軍公共關係主任加富爾少將(Asif Ghafoor)在Twitter公佈的照片，展示兩枚R-73短程飛彈和兩枚R-77中程飛彈，都是俄式戰機的配備，也能安裝在MiG-21身上。

推文說：「印度聲稱他們的MiG-21在被擊落之前，曾經先行擊落了F-16，然而事實證明，該架戰機的4枚飛彈是一發未射。」

巴基斯坦每日報的報導，這一消息直接否定了印度一再聲稱MiG-21在被擊落之前，「曾向巴基斯坦的F-16飛機開火並擊落」是錯誤的。

MiG-21可以攜掛R-73和R-77。(圖/俄羅斯空軍)

印度媒體報導，印度空軍在一份聲明中表示，加富爾公布的照片中，最右側的那一枚飛彈已不完整，顯示它已擊發並爆炸。

上週四，美國《外交政策雜誌》((Foreign Policy)報導說，五角大廈官員仔細統計了巴基斯坦的F-16戰鬥機，確定機隊完整沒有失踪，直接否定了印度空軍的說法。

印度方面拿出的證據是一塊AIM-120中程飛彈的碎片作為證據，它只能用於F-16戰機。不過序號被巴基斯坦否認。

印度至今仍堅持，他們(巴基斯坦)在2月27日失去了一架F-16。

(中時電子報)