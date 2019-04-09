台南市社會局人員整理各單位捐贈給實物銀行的民生物資。（洪榮志翻攝）

開辨食物銀行是台南市新科市長黃偉哲的競選政見之一，台南市政府社會局計畫大幅變更現有「配給制」實物銀行的做法，將於下半年分別在溪南及溪北地區各成立1家食物銀行實體店面，並仿照超商採用「開放式」置物架，讓弱勢家庭自行選擇有需要的物資。

黃偉哲在競選市長時提出開辦食物銀行的政見，期盼透過食物銀行的機制，珍惜食物並進行更有效的分配，提供緊急及短暫膳食援助，降低民眾吃不飽、營養不均的問題。

社會局社會救助科科長楊瑞美表示，台南市現行的實物銀行政策，在接受民間各項民生物資捐贈，如白米、罐頭、泡麵、餅干後，會先存放在安平區社會福利大樓，再透過10處社會褔利服務中心社工，除每個月發送給有需要的弱勢家庭外，弱勢民眾也可前往社會局領取。

至於不能久放的物品，如麵包、水果、蔬菜等，則提供給各社區關懷據點作為共餐膳食食材，還透過社褔團體提供給弱勢民眾。

但因以「食物包」的方式發放，不見得充分符合弱勢家庭所需，楊瑞美指出，為讓愛心物資發揮更大功能，並兌現市長的競選政見，該局將於今年下半年在溪南、溪北各尋一處至少20坪的閒置公共空間，分別開辦食物銀行實體店面，除提供固定公開的據點，還仿照超商改採「開架式」置物架，方便媒合弱勢民眾與捐贈者，還能增加選擇性。

不過，楊瑞美也不諱言，雖然目前台灣期貨交易所、統一企業社會福利慈善事業基金會、社團法人金勝慈善會等多個單位，每季都有經常性捐助，同時中元普度、過年前後的捐贈物資也較充裕，但過年至中元之間仍屬淡季，一旦開辦食物銀行實體店面後，還需要更多單位的支持與贊助，才能永續經營。

(中時 )