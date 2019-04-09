新竹縣竹北市公所為幼兒園孩童準備抱枕當禮物，卻遭家長抱怨抱枕一玩就破，枕內還跑出一堆細小保麗龍球，恐被孩子吸入體內引起危險，公所指產品若有瑕疵，可免費更換。

市民代表蔡蕥鍹表示，今年兒童節禮品一發出，她就接獲民眾反映，指竹北市公所送給公私立幼兒園小朋友各1份抱枕，作為兒童節禮物，但孩子拿在手上把玩，沒多久就破掉，內部填充的保麗龍小球迅速散出。

家長抨擊，小保麗龍球體積小，幼童近距離接觸，恐會不慎吸入鼻腔中，且材質也不環保，不適合兒童，蔡蕥鍹代民眾向公所詢問，也請公所來年能改善。

公所民政課表示，公所送兒童節禮物給孩童多年，立意良善，也依採購法招標，評審禮物，由於每年禮物不盡相同，因此多少會有不同意見產生，針對今年送出的禮物，若有出現瑕疵，可逕向公所免費更換，公所另惠要求廠商提供填充物無毒證明。

竹北市公所編列233萬餘元為孩童購買兒童節禮物，採最有利標，竹北市1萬6847人，每份100元，幼兒園7984人，每份70元，9名委員擔任評審，最後選出小學生送後背包，幼兒園則送抱枕。

(中時 )