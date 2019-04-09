李宥英拿球棒氣勢十足。（圖／龍華電視提供）

反派專業戶金義聖。（圖／龍華電視提供）

《各位國民》播出兩周，因劇情緊湊、爆笑，加上登對的男女主角引起不少討論。崔始源飾演的詐欺犯楊正國在首集便糊里糊塗和李宥英飾演的金美英從熱戀進展到結婚，卻因發現李宥英身分是刑警，兩人感情急速轉淡，原先的粉紅泡泡不再，令不少網友敲碗要兩人別再冷戰，而最新一集，「反派專用戶」金義聖才出場，就拆穿了楊正國的真面目，讓觀眾更加期待兩人的對手戲。

此劇播出後，所有人對崔始源的演技讚譽有加，直說政治劇也能這樣拍，編劇腦洞也開太大，笑稱整齣戲崔始源就是表情包，讓觀眾笑虧：「長得帥也不能亂用臉啊！」而影后李宥英一出場立刻吸引觀眾目光，尤其拿出棒球棍一人打趴五、六個人，配上恐怖電配樂，笑果十足，讓人看得過癮，令不少因始源鎖定戲劇的粉絲都因此對李宥英轉粉。

從7歲出道就被冠上「最美童星」的金玟廷，演技早已有目共睹，這次飾演放高利貸大哥的女兒，將大姐頭該有的霸氣、冷靜、睿智完美呈現，雖然是目前台面上唯一的壞人，卻讓觀眾更期待她的出現，尤其她和始源的互動，是一大看點，而她將如何協助楊正國走上國會議員之路令觀眾十分期待。

台灣的觀眾對太仁鎬可能不太熟悉，但說到演出《太陽的後裔》被宋慧喬拒絕的理事長，觀眾應該印象深刻，這次他在《各位國民》裡飾演暗戀女主角的哥哥，看似灑脫，內心卻有著堅定政治信念，夢想著為國民做事的人，網友推測之後可能會出現三角戀或為了女主角變壞。。

金義聖飾演過《屍速列車》、《W兩個世界》、《阿爾罕布拉宮的回憶》重要反派，因與孔劉、李鍾碩、玄彬等男神合作而有「男神殺手」之稱，再次收割一名男神崔始源，在最新一集中，他所飾演的金周明和楊正國兩人一見面，就秒掀對方的底，之後劇情發展也是一大看點。

該劇現於每周二、三在歡樂看FainTV、LINE TV、friDay影音、愛奇藝台灣站上架最新集數；4月20日起，每周六晚間9點在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)