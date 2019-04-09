好市多盒裝冷藏牡蠣讓網友讚爆。(翻攝Costco好市多商品經驗老實說)

好市多商品眾多，有些是期間限定。有網友在臉書社團分享，發現新產品盒裝牡蠣，試買回家煮湯後發現，不僅大顆沒腥味，量多到一次煮不完還分裝冷凍，讓她大推分享。不少網友也大讚，「必買商品，有期間限定」、「別說我怕買不到！真的牡湯」。

網友在《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團PO文，在好市多看到新品盒裝的冷藏牡蠣，買回家煮湯後大讚，「每顆蚵仔都飽滿又肥，味道也很新鮮沒什麼腥味」，更說到「一次煮了半盒，結果湯的料，還是比外面賣一碗蚵仔湯多三倍」、「剩下的牡蠣把冷凍分裝了」，推薦喜歡牡蠣的人可以購買。

網友紛留言，「很肥美沒腥味」、「這真的很多裡面滿滿的蚵仔，CP值高」、「不要說啊！我怕買不到」、「真的牡湯」。也有買過的網友大推「這是每去必買的商品，有期間限定」、「去年就有賣了，東石的只是包裝改了」、「去年中秋買了2次，品質不錯很奶，缺點是很大盒，一次吃完有點難」。

另外，有不少人疑惑牡蠣可否冷凍，網友分享，「試吃員教可連水一起分裝冷凍，要煮前再退冰可保存一個月」、「買回來的牡蠣要煮才洗，冰之前千萬別先用自來水洗，會有氯氣味」。

(中時電子報)