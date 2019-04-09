民進黨總統初選持續面臨「英德之爭」，儘管蔡英文、賴清德8已經會面，卻仍無具體交集，台南市長黃偉哲9日面對媒體採訪表示，1994年長扁之爭也曾一度爭得相當厲害，面對英德之爭，但最終仍是得以合作，他認為，以和為貴，但黨內初選程序，如果太因人設事，就真的要小心一點。

英德之爭8日登場，蔡英文隨後透過line提及「現任優先」，9日上午再度召開記者會強調不怯戰，但也釋出合作信息；賴清德下午也召開記者會，強調他已經說過，若蔡總統贏得初選，「我一定全心全力支持他」，也希望蔡英文也能表達同樣態度，「我若贏得初選，她也一樣能夠支持我」。

黃偉哲表示，兩人目前仍無交集，但也沒有破裂，大家還是行禮如儀。他舉1994年長扁之爭為例，當初也爭得很厲害，後來促成陳水扁勝出，謝長廷當扁的總幹事，展現君子風度。他強調，前輩們以前都有這樣的風度，現在也不是不可以。

但他也提到，黨內初選如果太因人設事的話，那真的是要小心一點，因為即使過了黨內這一關，民眾可能也會有一些想法，希望大家在事前就能夠有一個好的溝通，持續不放棄、繼續努力，雙方彼此能夠有比較和平的氛圍。

被問及現任優先的問題，黃偉哲則說，這是不成文、大家的默契，但並無明文規定，如果這個默契被打破了，在法治上沒有什麼不可以，但實際上，會把這個氣氛搞擰，還是希望彼此能夠有協調，做出合乎體制、合乎現在黨內氛圍、又合乎支持者期待的最終決定。

黃偉哲也說，對手陣營現在已經變成參選者與黨主席互嗆局面，蔡、賴之間並沒有變成這樣，這是民進黨比較好的地方。

(中時 )