美國職籃NBA與台灣官方多媒體合作夥伴緯來電視網共同主辦第一屆Jr. NBA聯賽台北站，提供國內60支高中男籃隊、32支國中男女籃隊另一個磨練舞台，比賽將於6月5日到7月11日假台北體育館及新莊體育館進行。

Jr. NBA聯賽台北站不分級別，可以看到高中乙級男子籃球隊挑戰甲級勁旅，賽制60支高中男子甲、乙級隊伍先進行一戰定生死的單戰淘汰制，獲勝的30隊進行抽籤分成6個組別，每隊進行循環賽，各組前兩名的12強晉級季後賽，12強會分為兩區在進行循環賽，預賽戰績保留，產生出四強，最後的四強賽和冠軍賽事都是三戰兩勝制，冠軍隊將有機會在今年到現場看NBA中國賽，體驗原汁原味NBA賽事；至於Jr. NBA國中男、女子組屬於試辦賽事，各階段都採單戰淘汰制，冠軍隊可獲獎金。

大會今天邀請松山高中馬建豪及南山高中教頭許時清、107學年HBL新人王陳力生到場支持，許時清認為Jr. NBA聯賽不像過去夏季參加的盃賽，都是大約一周內就會結束，而是時間拉比較長的聯賽，「這樣的比賽可以給我們多點調整、磨練機會，也因為比賽會到新莊體育館，等於可以讓球員適應一下大場面比賽的感覺，因此是心理層面的幫助較大，讓球員可以練練膽子。」

HBL菜鳥球季就打出表現，幫助南山高中晉級四強的陳力生則說：「還蠻期待Jr. NBA聯賽，想要和球隊一同拿下冠軍，彌補今年HBL未能摘冠的遺憾，然後去看一場NBA中國賽。」

由於Jr. NBA球員參賽資格限制在高一、高二在校生，所以今年就要自高中畢業的馬建豪不會參加，他表示：「雖然很可惜，不過也不會太遺憾，就把舞台給學弟們發揮，讓下一批學弟可以好好磨練隊型，HBL新球季的松山高中應該會跟之前不太一樣，學弟們需要有更多團體戰，彼此分工合作。」

(中時電子報)