蔡賴對決，兩人今天公開表達對於民進黨初選的立場， 民進黨主席卓榮泰表示，初選已經開跑，目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，作為黨主席，他必須堅守黨內民主精神與機制，「我既因制度保障而來，我就要為保障制度而生」！至於全民調過去也有比例上的不同，希望可以找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

以下是卓榮泰談話全文如下：

今天稍早，我們都已經看到兩位總統參選人分別正式對外講話，我可以感受到他們身為國家領導人的高度與風度。我希望這一切未來的所有初選活動，都能夠回到這種理性的對話，讓人民能看到本黨未來的希望。

但我在此處也要再度地要求、拜託與呼籲雙方支持者，一定要克制情緒，一定要停止對立。各位可以去我的臉書看看雙方的留言，很多是不宜、不當的，這些留言實無可取。不過我們大家珍惜這份民主，也珍惜台灣民主政治共同的領導人才，我拜託雙方的支持者停止、也放下，我們才能真正團結、合作與勝選。

其次，我完全同意，今天早上總統所說的「團結、合作、勝選是全黨上下最重要的目標與共識」，黨中央也會以此作為辦理初選選務的最高目標。也因此，協調小組在過去這段時間，可以說是竭盡心慮、戰戰兢兢提出各種可能，為的就是要來實現團結、合作、勝選的目標。

現行的黨內初選制度行之多年，它所存在的意義，就是要化解內部的紛爭。因此，從過去的全黨員投票，到黨員投票加幹部評鑑，再到黨員投票加上民調，以至於現在的所謂全民調，當中我們還有5：5、7：3比例上的不同。其實這種演變，也就是為了要解決內部的紛爭，要得到社會最大的支持，我們希望可以找出這樣的方式，爭取最後的勝利。

所以，制度當然可以做調整跟修正。然而，不宜在初選已經開跑後，驟然做出改變。目前的選務時程，是事前多次共同討論、集體決定，非我一人一己之意見，大家應該是清楚的。況且在相關時程已經公告、參選者也已經完成登記後，作為黨主席，我必須堅守黨內民主精神與機制，依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持。在此基礎下，我們可以努力來尋求各種彈性、各種可能，這需要全黨同志、社會的所有人來一起努力、集思廣益。

我不會忘記，去年11月24日那場失敗，也因為那場失敗，我們才有後來的黨政改組。就在今年的1月6日的黨主席補選，我雖然當選黨主席，投票率只有16.9％，但沒有人質疑這個合法性；我的得票率雖有72.6％，但這個黨主席也並不因此有踰越黨章、黨綱的任何權力。因為這個黨主席是受到制度保障跟約束的。

我再向大家報告，接主席工作以來，我自知要完成現階段過渡性任務，就是要完成兩次立委補選，以及辦好總統、立委黨內提名及輔選工作，維繫住本土政權和國會優勢。至於現行所有初選制度、提名條例、辦法等等都是明明白白行之多年，我不是制度設計者，只是要負責執行好！所以，我既因制度保障而來，我就要為保障制度而生！

中央及地方黨務系統在黨內初選階段是「選務機關」，一定要公正，才能順利運作，取信於民；未來初選之後就是「選戰機關」，也一定要彈性靈活，才能全力出擊，爭取勝利！

我堅信，政治是信仰、誠信、是一種感動人民的力量！人民會因感受我們不忘初衷而來，會因我們堅持信念而聚，也會因我們為台灣團結而戰！

我知道，黨必須徹底改變過去的思維與行為模式，退此一步再無翻身機會，會再失去人民對我們一點點僅存的信任！

蔡總統和賴前院長都是有傑出政治智慧和胸襟的領導者，一定會將團結合作視為黨員的基本義務和責任，把全體黨員和支持者對民進黨的共同期待置於首要考量，將2020大選的勝利視為無可取代、唯一的目標！

(工商 )