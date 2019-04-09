82歲旅美法學專家邵子平因辦理中國大陸身分證，移民署按照規定通知戶政機關，於上月廢止他的台灣戶籍，邵子平不滿失去健保、憂心退休金無法領，因此揚言提告，而現定居對岸並心向祖國的「女版黃安」劉樂妍，知悉此事後發表看法，突破盲點說邵子平「拿錯了」。

劉樂妍今在微博轉發了邵子平被註銷台灣戶籍事件的相關新聞截圖，認為他雖失去健保讓人氣憤，但感覺好像也沒什麼毛病可挑剔，反到關切的是大陸身分證取得不易，邵子平怎麼取得的？表示目前定居中國大陸的自己也研究過怎麼拿證，坦言自己沒一項符合領大陸身分證的資格。

劉樂妍又進一步分析，大陸配偶在台灣領了台灣身分證，結果也會喪失大陸身分證，「所以感覺好像沒什麼毛病耶」，她依此反推邵子平的問題，突破盲點：「只是爺爺，你應該拿居住證，你不應該拿身份證的，你拿錯了」，同時也覺得邵子平年紀大了需要健保，「現在我們該怎麼幫助他？誰能幫幫他呢？」。

(中時電子報)