不用看別人臉色、賺的都算自己的，當老闆真的很好嗎？一名40歲的創業老闆，說自己背債百萬，跟銀行借不到錢，雖還吃的下睡的著，但常有輕生的感覺。他向律師呂秋遠求救，希望「呂麗絲」給他當頭棒喝，讓他能找回工作熱情。

面對不惑老闆的求助，呂秋遠「阿莎力」地回了一篇超過千字的長文。呂秋遠說自己也是老闆，雖然身上沒有背好幾百萬債務，但每天都很想離職不幹了。呂秋遠更說：「老闆是這個世界上最糟糕的差事。靠員工賺錢，心裡不穩，靠自己賺錢，累得要死。沒人委託，事務所會倒，太多委託，身體會垮。收太少賺不了，收太高客戶跑」。

呂秋遠認為不惑老闆跟許多所謂的老闆一樣，主要問題有兩個：第一，不適合當一個老闆。第二，有一種不戰不和不降不走的心態。

呂秋遠說，「我確實不能借你幾百萬，因為照你這樣的情況，我會擔心拿不回來」。他建議不惑老闆，「把公司收掉，清點自己的債務與人生，思考未來應該要如何記取這段教訓，沈潛以後重新再出發」；

「可以還錢，就要認真還…但是如果還不起，也不要覺得一了百了就好，你的人生，比起這一點錢重要太多。還不起，又不會怎樣，不要想到走投無路這種事。人生，不會有走投無路的時候，設立停損點以後，一切都有機會止跌回升的。」。

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