民進黨總統初選打得火熱，蔡、賴兩人今天都舉行記者會，而民進黨主席卓榮泰下午也發表談話。對於黨內挺英派發動的「現任優先」或「初選延期」說法，卓強調，制度可以調整修正，但不宜在初選開跑後驟然改變，現行的初選提名條例都行之多年，「我不是制度設計者，只是要負責執行好！」卓也說，他的臉書有很多雙方支持者留言，很多不宜不當之處，「再度要求、拜託、呼籲雙方支持者一定要克制情緒、停止對立」。

雖然媒體會後有詢問「明天中執會是否會提延後初選？」、「蔡總統說黨的角色不只是當裁判」，但卓榮泰發表完近8分鐘談話後即離開，並沒有接受媒體提問。

民進黨總統初選協調雖然快要截止，但至今仍無任何共識，引發支持者焦慮。卓榮泰今說，稍早都有看到兩位參選人正式對外講話，看見國家領導人的高度跟風度，希望未來所有初選活動，都能回到理性對話，讓人民看見民進黨未來的希望。

卓說，他要再度要求、拜託、呼籲，雙方支持者一定要克制情緒、停止對立，如果去他臉書看看雙方支持者的留言，就會發現很多不宜、不當，實無可取之處，「若大家珍惜這段民主與台灣共同領導人才，我拜託雙方支持者停止放下」。

卓榮泰說，他完全同意早上蔡英文所說的「團結、合作、勝選是全黨上下最重要的目標與共識」，黨中央也會以此作為辦理初選選務的最高目標；因此協調小組在過去這段時間，竭盡心慮、戰戰兢兢提出各種可能，就是要實現團結合作及勝選的目標。

對於外界揣測的「延後初選」或「現任優先」，卓強調，大家都很清楚，現在的選務時程是事前多次共同討論、集體決定，絕非他一人一己的意見，作為黨主席，他必須堅守黨內民主精神與機制，「不宜在初選已經開跑後，驟然做出改變」。

雖然否決的改變初選遊戲規則的可能，但卓榮泰話也沒說死，還表示，他會依照進行中的規則，一方面尋求黨最大團結，一方面尋求社會最大的支持，「在此基礎下，我們可以努力來尋求各種彈性、各種可能」，這需要全黨同志及社會所有人來一起努力與集思廣益。

卓榮泰說，他自知要辦好兩次補選、總統立委提名及輔選等過渡性任務，維繫本土政權和國會優勢，至於初選制度與提名辦法都已行之多言，強調「我不是制度設計者，只是要負責執行好」。

卓也說，中央及地方黨務系統在黨內初選階段是「選務機關」，一定要公正，才能順利運作，取信於民，未來變身「選戰機關」才能爭取勝利。

(中時 )