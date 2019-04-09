網委會澄清承辦的陳姓組長因感冒吃藥昏睡，醒來時已經超過抽籤時間，立即在群組宣布延至隔日。（許家寧翻攝）

全國運動會花蓮縣內網球選拔賽，原定4月1日舉行網球男子賽程抽籤，但有家長與選手場發現空無一人，初還以為是愚人節玩笑，怒在網球競賽line群組發難，質疑黑箱作業，承辦的陳姓組長在事後2小時宣布隔日抽籤，澄清因感冒吃藥昏睡才沒來。

花蓮吳姓家長9日下午指控，4月1日下午4點第一次陪兒子去花蓮縣網球場管理室抽籤，發現現場空無一人，也沒有張貼任何說明或布告，其餘15名選手也全都無人到場，由於依規定「選手缺席者由大會代抽」讓他質疑抽籤根本「攏是假」。

「代抽還是代排？」吳姓家長說，14日舉行的花蓮縣全運會網球選拔賽，18歲單打男子組，分為8組16人，只取2名代表花蓮，懷疑同是網球教練的陳姓組長故意不抽籤，安排自己人跟較弱的對手比賽，增加出線機會，也可藉此領取體育補助款。

花蓮縣體育會網球委員會發表聲明，負責競賽組業務的陳姓組長，當天因突發感冒併發高燒，下午前往診所就醫並依醫師囑咐服用藥物後出現昏睡情況，直至清醒後已逾公告抽籤時間，陳男事後自知因病誤事，立即透過手機在「花蓮網球比賽公告討論區」群組致歉。

同時告知延至隔日同一時間及地點舉行抽籤作業，翌日參與選拔的選手，在教練、家長的陪同下完成抽籤，全程公開且錄音錄影，未影響到選手權益；網委會主委麥彥彬表示，陳男因個人因素導致抽籤作業延誤，已予口頭訓誡，並代向教練、老師、選手們表達歉意。

(中時 )