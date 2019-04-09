大甲鎮瀾宮媽祖7日晚間展開9天8夜遶境，巧的是，苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖今年不但與大甲媽同一天起駕，遶境路線也幾乎一樣，往年去程幾乎不走沙田路的白沙屯媽祖，9日上午從沙鹿進入龍井、沿沙田路往彰化，還一度衝進烏日警分局龍井分駐所的值班台。

9日清晨約6時40分，白沙屯媽祖的鑾轎從沙鹿進入龍井，接著沿沙田路往彰化走，到龍井分駐所旁的觀光路時，媽祖鑾轎一度在路口繞了3圈，信眾原以為鑾轎會走觀光路，但之後媽祖鑾轎又選擇沙田路，直到分駐所前更停下腳步、接著轉向右側的龍井分駐所，險些就衝進值班台，烏日分局副分局長高繼鴻正巧到分駐所督勤、立即雙手合十接駕，祈求轄內平安。

當地居民說，以往白沙屯媽祖遶境行程、去程通常都不是走沙田路，回程時才走沙田路，但今年，媽祖行經向上路七段、沙田路口時，就直接選了沙田路，更巧的是，前一天大甲媽祖出巡也走同樣的路線，讓大肚、龍井區居民連續2天獲得媽祖庇佑。

烏日警方指出，配合大甲媽遶境活動，警方動員員警、義警及民防、志工等人員，除免費提供民眾茶水，也體恤跟著媽祖遶境的信徒們可能因大量徒步導致受傷、肌肉抽筋等情況，特別提供藥膏、貼布等，此外，避免大量鞭炮傷及路及，回程也將出動「掃泡竿」維護安全。

(中時 )