台南市烏克麗麗議長盃多元樂器競賽先前獲獎的團隊。（協會提供）

「讓學音樂的孩子，找到應有的樣子」，台南市第3屆烏克麗麗議長盃多元樂器競賽，即將於5月4日下午在中西區吳園舉行，主辦的南市烏克麗麗推廣協會歡迎全市國小1至6年級的學生組隊參賽，每校限報名2隊，報名電話0939955759。

總獎金1萬2000元的台南市國小烏克麗麗彈唱暨多元樂器比賽即將展開，烏克麗麗推廣協會希望原本充當「配角」的烏克麗麗，能夠藉由比賽與各校原本各自學習的音樂性社團結合，讓音樂的學習更豁達、更活潑多樣，也期許小朋友從中學習尊重與合作的精神。

烏克麗麗推廣協會指出，台南市各國小的音樂性社團相當多元，但卻缺乏「結合」，導致只能與學習同類樂器的小朋友一起學習，直到升上國、高中後，才發現原來能與如此多種的樂器配合，進而擴大對音樂的認知。

烏克麗麗推廣協會認為，不少小朋友即使長大出社會，都還不知道學習的樂器可以跟其他樂手配合，造成失去學音樂最主要的意義與功能，無法從音樂體悟到尊重、和諧的重要性。該協會知道要讓校內各項樂器的教師接受學生ㄧ同學習並不容易，因此期盼透過比賽，讓小朋友對音樂學習產生正面影響。

(中時 )