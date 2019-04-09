新竹市文化局舉辦「機器人兒童創意設計大賽」，比賽結果9日出爐，由王辰嘉小朋友以「救援機器人」拿下第1名。（陳育賢攝）

新竹市美術館近日推出「Welcome Robots─Akibo機器人家族」展，廣受親子們歡迎，文化局配合Akibo機器人家族策展主題也特別舉辦「機器人兒童創意設計大賽」，總計收到來自全國國小以下孩童239件作品，比賽結果9日出爐，由王辰嘉小朋友以「救援機器人」拿下第1名。

文化局長黃竫蕙表示，美術館的定位不但是當代藝術的展演場域，也是新竹市美感再造的領頭羊，這次「機器人兒童創意設計大賽」特別邀請全國國小以下小朋友發揮創意設計心中夢想的機器人，在短短1個月的徵件期中，就收到來自全國239件作品，顯示小朋友對機器人設計的喜好與熱情。

文化局表示，此次小朋友設計的機器人非常有創意，有姐姐要送給弟弟的生日禮物貓型機器人、有專門清掃太空50萬個垃圾的太空垃圾車，還有專門用在人類最緊急時出動的救援機器人。

入選的小朋友使用的素材也很多元，除了繪圖，有的連瓶蓋、光碟、羽毛或是摺紙都派上用場，展現兒童不受拘束、天馬行空的創意。

「機器人兒童創意設計大賽」是由策展人Akibo（李明道）以及在地藝術家姚植傑共同擔任評審，比賽分為兩階段評選方式選出得獎名單，第1階段選出30位入圍者，再從中選出最後得獎名單，得獎的小朋友從幼兒園至國小小六生都有。

前3名分別為王辰嘉「救援機器人」、方仁佑「起飛吧！我的機器人」、劉品昀「生日禮物」。優選：陳澤宇「太空垃圾車」、高雋軒「我的超級好幫手機器人」。佳作：林兆軒「亞克薩C-101」、傅文琳「會煮飯的機器人」、曾方鴻「克羅斯A-78」、葉翊楷「神奇的機器人」、鄧翔元「媽媽小幫手機器人」。

得獎與入圍的作品，目前與Akibo機器人家族同時在美術館展出，展期至6月16日止，歡迎家長帶小朋友一起前往觀賞，詳細展出內容及活動請上新竹市美術館粉絲專頁查詢，文化局查詢專線03-5332841。

(中時 )