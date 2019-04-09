台南市政府勞工局勞動檢查中心公布今年勞動條件檢查結果，截至3月底已檢查1194場次，為提升勞檢結果透明度，往後將每周公布輔導單位名稱與檢查家數，每月於網路公布違法業主清冊、罰鍰金額，並規畫設置陳情案件查詢系統，方便民眾自行上網查看。

勞查中心去年實施勞動條件檢查共計為4761場次，共有930家業者違規，處罰金額高達3802萬元，被罰主要原因多為出勤紀錄未完備、超時工作、加班費未核實計算給付。其中被罰最多次的某交通器材公司，因急單多、員工招募不易，遭罰9次，累計金額逾300萬元。

勞檢中心主任許禹錦表示，今年截至3月底止已檢查1194場次，均按照年度計畫實施，違法事業主為193家，處罰金額828萬元。因常有民眾反應不清楚承辦人處理案件之各階段進度，且後續公告資訊僅有條次並無罰鍰金額，勞工局為回應民眾期許，已積極規畫辦理相關事項。

為貫徹「台南標竿計畫-幸福安全力之政策」，公開勞動檢查清冊，提升勞檢結果透明度等，勞工局規畫每周公布輔導單位名稱與檢查家數，讓市民了解勞動檢查之情況。此外，依據勞動基準法第80-1條，每月於局網公布違反勞動基準法事業單位暨事業主清冊，將新增公布「罰鍰金額」資訊，以利民眾查詢。

勞工局也將設置陳情案件查詢系統，將民眾陳情案件各階段之處理情形即時於系統上呈現，讓民眾可自行上網查看，無須再枯等案件承辦人之回覆。許禹錦也提醒雇主，謹慎看待「職業安全衛生法、勞動基準法」等法令規定，呼籲勞資共同打拚，相互體諒，以期勞資共榮。

(中時 )