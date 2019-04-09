桃園市機師職業工會華航分會與長榮分會，先前因勞資糾紛發動並取得合法罷工權，今年農曆新年期間發生華航機師罷工行動。監委仉桂美調查機師有無超時過勞工作等問題，監察院交通及採購委員會今通過調查報告，對於相關機關未妥適處理工時等問題，要求交通部、勞動部切實檢討改進。

仉桂美表示，機師工會與華航、長榮2家航空公司間，因「保障飛安、改善過勞」等訴求多次勞資爭議協商不成、醞釀罷工，但交通部未即時以我國交通行政及交通事業主管機關立場介入，積極促進勞資雙方自主協商，迫使工會在無法與資方實質有效協商情形下，選擇於農曆春節期間發動實際罷工，造成民生重大影響，請交通部檢討改進。

仉桂美強調，交通部明知飛航監理的法規命令「航空器飛航作業管理規則」與法律位階較高的「勞動基準法」在工作與休息時間等規定競合與矛盾，卻無積極協商與調整作為，導致無法預控勞資爭議風險與避免擴大。交通部若認為民航運輸業特殊產業性無法一體適用勞基法，應以目的事業主管機關立場提供專業意見，會同勞動部妥善研議並謀解決之道。

仉桂美指出，勞動部在資方以「職業工會不存在罷工權」、「調解期間不得為爭議行為」等企圖使對方爭議行為陷於不可能主張時，未以主管機關專業即刻澄清並提醒資方，最終激化為實質罷工；且罷工期間，勞動部也未發揮專業把關、協商潤滑的角色，導致勞資雙方拉鋸，持續影響消費者權益，歷時7天、4次座談會議才達成共識，要求勞動部檢討改進。

仉也補充，未來政府機關應以本案為例，建立對於國營、泛公股企業發生勞資爭議時的處理慣例，以利勞資雙方進行平等、合理、有效的協商，降低後續發動爭議行為而影響公眾生活程度。

另外，華航機師罷工由於事發突然且時值農曆新年為國人出國旅遊高峰期，嚴重影響旅客權益，社會輿論及相關機關、團體皆呼籲應建立罷工預告期制度，但也有反對意見，請行政院督促勞動部會同相關目的事業主管機關通盤研議。

(中時 )