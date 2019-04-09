高銀董座張雲鵬即將接掌華南金，原本高雄市長韓國瑜不放人，堅持要張留任到4月25日赴高市議會報告慶富案，今（9）日韓派副市長洪東煒與張雲鵬當面溝通，最後雙方達成共識，張雲鵬受訪時表示，願意接受建議，留任到4月25日，相信財政部也會從善如流，並於4月26日正式到華南金報到。

洪東煒今天下午2點多赴高銀總行與張雲鵬會面溝通，全程約40分，訴諸以情告訴對方說，市長不是故意要刁難他，而是希望他能待到4月25日到議會進行慶富案報告後再辭職，畫個美麗的句點，大家好聚好散，不要說公司法怎麼規定，先把它放在一邊，「要離開之前，讓人懷念。」

張雲鵬說，副市長展現他的誠意，告訴他韓市長沒有要為難，他心想表定4月15日辭職與4月25日差沒幾天，願意與財政部進一步溝通，財政部應該會從善如流，原則上會同意，只是他個人出任華南金董座人事案。

原本張雲鵬稍早受訪時稱，華南金部分就任日期還要再喬，後來與財政部溝通後，且在高市政府同意下，完成慶富案報告後，即正式請辭高銀董座，4月26日接掌華南金董座。

(中時 )