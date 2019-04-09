JANET謝怡芬出席leBebe珠寶活動，要與兒子佩戴親子鍊，卻把老公排除在外。（粘耿豪攝）

leBebe SUONAMORE聽愛系列Pacifiers純銀鍍玫瑰金奶嘴造型鍊墜，8000元。（leBebe提供）

leBebe SUONAMORE聽愛系列Colored Pacifiers純銀奶嘴造型吊墜，7200元。（leBebe提供）

鎖定年輕媽咪族群的義大利輕珠寶品牌leBebe正式登台，邀請JANET（謝怡芬）擔任展演嘉賓，在櫃上見到可愛的leBebe親子系列飾品，忍不住就逛了起來，考慮要為自己和兒子Egan挑選「親子鍊」。至於會不會也為老公George買條「爸爸鍊」，JANET立刻搖頭：「我完全沒有想到他耶！」

JANET的兒子Egan還未滿兩歲，正是黏媽媽的年紀，儘管JANET工作忙碌，但只要一有空就會飛回美國陪兒子，這回JANET特地從美國飛來台灣出席leBebe盛會，就是當天往返，一刻也不多停留。

JANET笑說，兒子Egan雖不會表達對媽媽的愛，但會透過「送禮物」的方式來表達，一回兒送玩具車，一回兒送蘋果，送個不停，讓JANET又心酸又感動。她指出，兒子喜歡對她身上的首飾很感興趣，尤其是會發亮、色彩鮮豔的飾品，都會伸手把玩，但因為年紀還小，等大一點會考慮母子倆一起佩戴leBebe星座編織親子環。

兩年前JANET在社群媒體公開自己催生38小時的血淚影片，在鏡頭前不計形象嘶吼哭喊，感動了無數人，但JANET此時卻說她已全然忘記懷孕生產的痛苦，如今回頭再看這支影片，竟有種陌生感，「當時我還想『不生了』，但現在我全都忘光光了，想再拚一個！」

來自義大利的leBebe輕珠寶與一般珠寶品牌不同，是專為懷孕準媽咪、年輕媽咪和小Baby設計的珠寶，在台灣進駐SOGO忠孝館5樓、信義誠品2F和板橋大遠百等櫃點，多半是設在童裝孕婦裝區，而非傳統的珠寶飾品區，店裝溫馨可愛，禮盒包裝也以五彩繽紛的玩具積木為靈感，充滿了童趣。

其中最受歡迎的是「聽愛」（SUONAMORE）鈴鐺項鍊，鍊墜是只造型可愛的鈴鐺，長度正巧就落在懷孕媽媽的肚子上，媽媽可透過鈴聲向BABY傳遞情感和愛意，同時也有祝福的意涵。

(中時 )