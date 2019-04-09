環保署今（9）日審查「核能二廠用過核燃料中期貯存計畫」第二次環境影響差異分析報告，專案小組環評委員要求開發單位補充國際類似案例有關氣候、鹽分、天然災害等環境背景條件的比較分析，說明海嘯安全評估基準，並重新檢視國聖埔遺址等文化資產調查的合理性等，建議通過，送交環評大會審查。

環保署專案小組今日召開第2次初審會議，開發單位台電公司就上次初審會議結論，補充說明核廢乾貯M型混凝土護箱規格配置，混凝土護箱外殼面對地震、海嘯及水泥劣化等地域合適性，鄰近海岸線變遷情形及本案可能造成影響，以及檢核考古探坑試掘成果之調查地點代表性等事項。

會議中，環評委員王价巨及鄭明修都指出，環境條件影響護箱安全性，但台電說明未分析比較國際案例溫度、濕度、含鹽量等環境條件的影響，特別是核二廠所在北海岸，面臨東北季風、冷熱溫差劇烈的氣候條件，萬里一帶房子常見生青苔、水泥易龜裂等現象，可能增加室外乾貯風險。

環委劉益昌亦指出，乾貯場幾乎會動用整片基地，但當地鄰近國聖埔遺址，卻只在離遺址較遠距離抽樣探坑調查1處，萬一工程進行中才挖到遺址，依《文化資產保存法》須立即停工，反而會讓建設時程延宕，這麼大的面積至少應抽樣3處。

本案乾式貯存設施安全評估經原能會審查確認，申請變更內容未涉及安全要求改變，故專案小組建議審核修正通過，並請開發單位於5月31日前補充相關資料，供環評審查委員會討論。

補充資料包括就國際間採相同貯存方式之案例，進行緯度、氣候、鹽分及天然災害等背景環境條件比較分析，檢核本案基地包括國聖埔遺址、巴賽金包裡社群之文資調查結果，補充說明海嘯安全評估基準，以及說明混凝土護箱及土建結構之材料安全特性，提出外殼水泥劣化因應對策等。

(中時 )